Подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади подготовили к зиме

Завершились работы по консервации на зиму светильников архитектурно-художественной подсветки фонтанного комплекса на Манежной площади. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили вышедшие из строя осветительные приборы на новые, закрыли их специальными коробами. Это необходимо для того, чтобы защитить светильники в период низких температур.

© mos.ru

Всего в фонтанном комплексе на Манежной площади установлено около тысячи светильников. Все устройства — светодиодные. Такие приборы работают дольше и потребляют меньше электроэнергии. В целях безопасности их панели покрыты каленым стеклом, а напряжение составляет всего 12 вольт.

Ранее городские службы провели работы по консервации фонтанного комплекса на Манежной площади. Из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы.

Этот комплекс состоит из 12 фонтанов и водных устройств. Главный из них — «Гейзер» — открыли в 1996 году. Он получил свое название из-за струй, которые выстреливают вертикально вверх.