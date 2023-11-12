Два аэропорта Москвы возобновили штатную работу после ограничений на полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово вводили краткосрочные ограничения на прилет и вылет самолетов, сейчас они возобновили штатную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

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Во Внуково ограничения на полеты вводились по независящим от аэропорта причинам с 22:07 до 22:20. По данным онлайн-табло, задерживался прилет двух рейсов.

В Домодедово ограничения на прилет и вылет вводились с 22:02 до 22:20 в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В аэропорту задержали вылет одного борта, отложили прилет еще четырех.