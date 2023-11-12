Программу к Международному дню слепых провели в Музее Победы

«Ключевым событием в необходимости появления собак-помощников стала Великая Отечественная. Война лишила зрения многих людей, которые могли продолжать работать. Для слепых создали специальные предприятия, где они смогли трудиться, учитывая особенности их здоровья. При этом остро встал вопрос о том, как незрячим сотрудникам добираться от дома до работы. Решение проблемы нашли в 1947 году. На базе питомника «Красная звезда» подготовили первых 18 собак-поводырей и передали их инвалидам по зрению в разные регионы России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи попробовали писать и читать, используя специальный шрифт Брайля, а также с помощью органов чувств, за исключением зрения, постарались определить различные предметы и запахи. А еще с закрытыми глазами гости прошли полосу препятствий с собакой-поводырем. Гостям рассказали, как выбирают щенков, которые станут собаками-поводырями, а также о воспитании и дрессировке животных в волонтерских семьях, и о том, как четвероногие меняют жизнь незрячего человека. Программу подготовил Музей Победы совместно с Центром развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью «МИРА», клубом владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес» и УКЦ «Собаки – помощники инвалидов».