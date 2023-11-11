В Москве состоялась российская премьера шоу Art of Hans Zimmer

Российскую версию знаменитой программы Art of Hans Zimmer по музыке и песням самого востребованного ныне композитора мирового кино Ханса Циммера показали в Москве, на "ВТБ-Арене". "Король Лев", "Пираты Карибского моря", "Бэтмен", "Код да Винчи", "Мадагаскар", "Гладиатор", "Дюна" - это все его работы, теперь уже и в гастрольной версии. Кажется, что почти все фильмы, саундтреки для которых писал этот немецкий композитор, становились в итоге блокбастерами.

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Ради Art of Hans Zimmer в Москве установили рекорд: до 120 человек на сцене, 236 световых приборов разного назначения и визуальных возможностей, 6 лазерных проекторов. Ни у кого и в Европе такого еще, кажется, не бывало.

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В итоге для этой российской премьеры, где вровень оказалось и музыки, и кино, визуальных и пиротехнических эффектов, выбрали Малую сцену "ВТБ-Арены". Современную, новую, вмещающую 14 тысяч зрителей.

Возле служебного входа выстроились несколько грузовиков с 30 тоннами звуковой и световой аппаратуры. А в танцевальном партере, кажется, впервые годы существования этой площадки, где играет матчи баскетбольное "Динамо" илюбят выступать рок-звезды от "Пикника" и "Арии" до Билли Айлиш и Тилля Линдеманна, впервые появились зрительские кресла.

В итоге шоу "Искусство Ханса Циммера" было одинаково интересно и смотреть, и слушать. На заднике сцены установили огромные экраны, а ее саму насытили техникой и технологиями для спецэффектов. Ведь в иных фильмах немецкого композитора хватает эффектных трюков (что стоят хотя бы полеты Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"), были и мерцающие огоньки, и пиротехнические сюрпризы и даже настоящий огонь - масса вполне кинематографических эффектов и развлечений. Многое приготовили и для "ВТБ-Арены".

Музыканты Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева расположились на сцене, в вокальных номерах выходили Камерный хор Московской консерватории, этно-фьюжн группа "Треугольный сон", прима театра "Градский Холла" Софья Онопченко, другие солисты. Порой собирались все 120 человек - столько было задействовано в этом двухчасовом шоу Art of Hans Zimmer. А на могучих экранах меж тем демонстрировались видео-арт или наиболее знаковые и узнаваемые кинокадры.

Началось шоу с Intro, под которое оркестранты рассаживались с инструментами, продолжилось темой из "Миссия: невыполнима". Потом было "Не время умирать" - и вышла спеть Диана Анкудинова, одна из самобытных молодых артисток, выигравшая уже пару шоу талантов на телевидении. Продолжили с "Кунг-фу панда", фильмами "Скала"и "Код даВинчи" (сыграли сразу два трека из этой мистической киноленты), "Бегущий по лезвию"…

Музыканты на сцене к тому времени, кажется, тоже чувствовали себя звездами кино. Темноволосый гитарист с длинными темными волосами лихо играл, пританцовывая и куражно заводя публику, да и участники Камерного хора Московской консерватории тоже не могли устоять на месте.

В первом отделении еще прозвучали "Последний самурай", "Перл-Харбор" (снова два трека), а в "Дюне" на сцену вновь вышла Анкудинова, ставшая в итоге ведущей вокалисткой программы (пела она и в "Пиратах Карибского моря", и на бэк-вокале у других солистов).

В перерыве зрители обсуждали, музыку из каких фильмов Ханса Циммера еще хотели бы услышать, называли свои любимые треки.

А потом были еще "Бэтмен", "Шерлок Холмс" (новый),"Мадагаскар", "Гладиатор", и - уже под занавес, как один из самых хитовых, - фрагмент из "Пиратов Карибского моря", снова со зрелищным видеорядом любимых кадров и впечатляющими спецэффектами, пиротехникой.

Да, наверное, хотелось бы услышать больше музыки из "Пиратов Карибского моря" - в пяти фильмах этой франшизы много запоминающейся, яркой, разной по эмоциям. Но в итоге всю ее "уместили" в попурри на пять минут звучания. А в некоторых треках хотелось, чтобы звучали синтезаторы, электроника вместо традиционного оркестра, например, в еще одной франшизе - "Миссия: невыполнима".