Собянин: Отреставрируем 22 скульптуры на парапетах корпусов Библиотеки им. Ленина

На парапетах корпусов Библиотеки имени Ленина будут отреставрированы 22 скульптуры. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Специалисты уже приступили к работам. В результате рентгеноскопии и осмотра несущего каркаса решили проводить реставрацию прямо на месте, не снимая фигуры со здания Российской государственной библиотеки, — заявил глава города.

Мэр отметил, что скульптурный ряд «Социалистический труд и знание» из трехметровых фигур — одна из главных визитных карточек здания библиотеки. В настоящее время на них видны глубокие трещины и сколы, а мелкие декоративные фрагменты частично утрачены.

Вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские. В каждой из них будет работать реставратор. Специалисты укрепят основания скульптур, затем расчистят от грязи и снимут старую краску, чтобы восстановить авторскую пластику и вернуть фигурам их исторический облик. Планируется, что работы будут завершены в ближайшие полгода, написал Собянин в своем Telegram-канале.