Мой ласковый и нежный: какая порода собак наиболее популярна среди москвичей

Москвичи в качестве домашних питомцев стали чаще выбирать собак миниатюрных пород. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, какие породы завоевали сердца жителей столицы, и составила рейтинг самых популярных.

© Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Предпочтения жителей столицы в выборе собак регулярно меняются. Какие породы москвичи выбирают сегодня, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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У каждой своя миссия

Сейчас, по мнению кинолога, специалиста по коррекции поведения и бытовому послушанию собак Екатерины Гимазитдиновой, выбор собаки обусловлен не только ее внешними данными и популярностью породы, но и жилищными условиями хозяина. Многие просто не в состоянии завести большого пса: не позволяет жилплощадь.

— Будущий владелец обращает не последнее внимание на внешние данные собаки, — рассказывает эксперт.

Поэтому обладающие милыми и изящными мордочками породы, например шпиц, корги, чихуахуа или йоркширский терьер, имеют больше шансов обрести заботливого хозяина.

— Но когда будущий хозяин ориентируется только на внешность собаки, при этом не учитывая особенности породы и ее предназначение, и животное, и хозяин мучаются — убеждена кинолог.

Изначально селекция была направлена на выведение определенной функции породы — например охранной, охотничьей. Однако сейчас многие породы собак превратились в компаньонов, но при этом свои наследственные качества они не растеряли.

— И когда люди читают описание породы в интернете, они часто представляют себе такую милую и идеальную собачку-игрушечку, — отметила эксперт. — Но прежде всего, собака — это животное с определенными аспектами поведения и мышления, которые в ней культивировались столетиями.

Миниатюрная овчарка

Самой популярной породой у москвичей, по мнению эксперта, сегодня является корги — активные и умные собаки, которые были в свое время разведены как пастушеская порода.

— По сути, это овчарка на коротких лапках, их миниатюрный размер помогает им эффективно загонять скот, прикусывая его за ноги, — отметила Гимазитдинова. — Эта активность в поведении сохраняется и в домашних условиях.

По словам эксперта, в идеале лучше вывозить собаку за город и там давать ей вдоволь удовлетворить свой «пастушеский» инстинкт.

Порода для аллергиков

Вторую строчку в рейтинге популярности занимают йоркширские терьеры. Эта порода имеет волосяной, а не шерстный покров, поэтому они идеально подходят людям с аллергией.

— Они невероятно преданы человеку и могут страдать от одиночества или частой смены хозяев, — отметила кинолог. — Часто лают, если не заниматься с ними, поэтому им нужны активные игры и ментальные задачки, например, по поиску корма.

Как отметила кинолог, йоркширские терьеры требуют аккуратного обращения и соблюдения их личного пространства.

Собака-экстраверт

Тройку лидеров по популярности у жителей столицы замыкает померанский шпиц. Эти собаки очень любознательны и очень любят общение. Пожалуй, их можно сравнить с экстравертами.

— Шпицы очень любят гулять, изучать новые маршруты на улице, — отметила эксперт. — При этом представители этой породы энергичные и шумные, поэтому важно не забывать гулять с ними. Иначе они могут лаять на каждый шорох.

По словам Екатерины Гимазитдиновой, собак таких маленьких размеров, как шпиц, час то покупают для детей, но это не совсем правильно, так как ребенок не всегда умеет бережно обращаться с крохой.

— Но при должном внимании эти маленькие питомцы станут прекрасными компаньонами, — уверяет Гимазитдинова. — А еще шпиц имеет своеобразную шерсть, на которой иногда могут возникать колтуны, поэтому требуется тщательный уход за ней, включая груминг.

Темпераментный охотник

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель обладает привлекательной внешностью и любит играть — как с хозяином, так и с незнакомцами. Эта порода занимает в рейтинге четвертую позицию.

— Представители породы обычно любят находиться в компании себе подобных, — рассказала Екатерина Гимазитдинова. — Кроме того, они темпераментные, общительные, очень откликающиеся на ласку.

Как отметила эксперт, если не воспитывать собак породы кавалер-кинг-чарльзспаниель, они могут проявлять охотничье поведение, преследуя кошек или птиц.

Придумает трюки сама

Пятую позицию в рейтинге занимает бордер-колли — порода очень умных, трудолюбивых и активных собак.

— Они не предназначены для жизни в квартире, так как требуют постоянной физической нагрузки, — отметила Гимазитдинова. — Породу выводили для работы с овцами и крупным рогатым скотом.

Если у собак будет недостаточно физической и умственной нагрузки, они могут начать разрушать квартиру. Бордер-колли легко и с радостью дрессируются.

Собака с мягкой пастью

А вот шестая строчка досталась лабрадорам-ретриверам — приветливым и дружелюбным собакам, которые очень любят детей. Однако они склонны к обжорству и ожирению, поэтому им необходимы сбалансированные физические нагрузки.

— Лабрадоры-ретриверы отличаются настороженностью по отношению к другим собакам, поэтому не принуждайте их против желания знакомиться с другими четвероногими, — советует эксперт.

Мягкая пасть — это еще одна особенность лабрадоров, которая позволяет им аккуратно нести дичь, в том числе живую, не повреждая ее. В бытовых условиях можно заниматься апортировкой с собакой, кидая ей палку или мячик, и она будет осторожно и с радостью приносить их вам.

Тактильный компаньон

Седьмая строчка досталась таксам. Они любят рыть и копать как на прогулке, так и дома. Воспитанием и дрессировкой этой породы надо начинать заниматься с раннего детства.

— Эти маленькие очаровашки весьма подозрительно относятся к незнакомцам, поэтому хозяину очень важно внимательно наблюдать за поведением своего питомца, чтобы вовремя социализировать его.

Как отметила эксперт, важно понимать, что собака любой породы требует любви, времени и заботы. И конечно, прежде чем завести ту или иную породу, надо побольше узнать о ней.

Ухаживаем правильно

Каждому домашнему питомцу требуется соответствующий уход и время от времени ветеринарная помощь.

— В каждом районе столицы сегодня оборудованы безопасные площадки для прогулок с собаками, — рассказала ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Вера Земская. — При этом ветклиники становятся удобнее для посетителей и их питомцев. В каждой есть одноразовые миски или даже зоогостиница, где можно оставить своего питомца на время отпуска.

Также, по словам Земской, специалисты ветклиник помогают хозяевам обезопасить своего питомца от паразитов и вирусных заболеваний.

— Для этого необходимо каждый квартал проводить специальную обработку для собаки от эндо- и эктопаразитов, от блох и клещей, даже зимой, — рассказала Земская. — Кроме того, необходимо делать животному профилактические прививки против вирусных и инфекционных заболеваний.

Пожалуй, самая важная из них — вакцинация против бешенства. Она в федеральных ветклиниках делается бесплатно, и это ежегодное мероприятие.

КСТАТИ

В дореволюционной России собаки были нужны в первую очередь для охоты, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели. Помимо них, в качестве компаньонов заводили шпицев, пуделей, болонок, той-терьеров, мопсов и мелких терьеров. В Советском Союзе в 1960-е годы популярными стали такие породы, как сенбернар, ньюфаундленд, черный терьер.

В 80-е одной из самых популярных пород стала афганская борзая. А вот в 90-е жители столицы все чаще стали заводить себе ротвейлеров, доберманов, американских стаффордширских терьеров, бультерьеров и питбулей, кавказских овчарок.

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