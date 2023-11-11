Синоптик рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода с небольшими осадками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в понедельник, 13 ноября, в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. В ночные часы столбики термометров покажут около плюс 7–9 градусов, днем — 2–4 выше нуля. Будет дуть сильный западный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Во вторник, 14 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Местами в городе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 4–6 градусов с отметкой «плюс». Такой режим ожидается и днем, и ночью.

— В середине недели при той же переменной облачности столбики термометров ночью и днем поднимутся до плюс 3–6 градусов, ветер будет дуть северный, но умеренный, — сообщила синоптик.

В четверг, 16 ноября, в Москве немного похолодает. Воздух прогреется до плюс 1–3 градусов. Такие погодные условия будут ночью и днем. В течение суток ожидается переменная облачность.

В последний рабочий день недели, 17 ноября, в столичном регионе ожидается ясная погода. Но похолодает до минус одного градуса ночью. Столбики термометров в дневное время суток поднимутся до плюс одного градуса.

А вот совсем резкое похолодание ожидается на выходных. Так, в субботу столбики термометров опустятся до нуля и минус одного градуса днем и ночью. В воскресенье температура понизится еще на один градус: минус два в ночное время и ноль днем.