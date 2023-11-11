Шесть новых выделенных полос для городского транспорта запустят в Москве

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. В декабре откроется еще шесть выделенных полос. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.