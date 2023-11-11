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Шесть новых выделенных полос для городского транспорта запустят в Москве в декабре

С 2 декабря в столице заработает еще шесть выделенных полос для городского транспорта общей протяженностью более 3,2 км. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Шесть новых выделенных полос для городского транспорта запустят в Москве
© Агентство "Москва"

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. В декабре откроется еще шесть выделенных полос. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, выделенная полоса появится во Внуково на ул. Центральная, ул. 1-я и 2-я Рейсовая, на участке Цветного бульвара, на ул. 2-я Машиностроения, ул. Душинская, на участке ул. Советской Армии от ул. Трифоновская до пересечения с ул. Сущевский Вал, на участке ул. Грекова в районе станции метро «Медведково». Всего нововведения затронут 37 маршрутов, по которым совершается более 117 тыс. поездок.