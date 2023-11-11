Шесть новых выделенных полос для городского транспорта запустят в Москве в декабре
С 2 декабря в столице заработает еще шесть выделенных полос для городского транспорта общей протяженностью более 3,2 км. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. В декабре откроется еще шесть выделенных полос. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Так, выделенная полоса появится во Внуково на ул. Центральная, ул. 1-я и 2-я Рейсовая, на участке Цветного бульвара, на ул. 2-я Машиностроения, ул. Душинская, на участке ул. Советской Армии от ул. Трифоновская до пересечения с ул. Сущевский Вал, на участке ул. Грекова в районе станции метро «Медведково». Всего нововведения затронут 37 маршрутов, по которым совершается более 117 тыс. поездок.