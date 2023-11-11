Собянин: Парк 850-летия Москвы стал популярным местом отдыха

Парк 850-летия Москвы отмечает пятилетний юбилей после обновления. Об этом в субботу, 11 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, сейчас территория парка, которая ранее была полузаброшенной, считается одним из лучших мест для отдыха и занятий спортом в Москве. Парк занимает около 300 гектаров зеленой зоны сразу в нескольких районах столицы: Марьине, Люблине и Капотне. Здесь организованы спортивные и детские площадки, велосипедная, беговая и пешеходные дорожки, а также один из самых больших столичных памп-треков.

Для любителей зимних видов спорта в парке располагается лыжероллерная трасса, которую в этом году продлили до 15,5 километра, и биатлонное стрельбище — они оборудованы системами освещения и искусственного оснежения. На территории Капотни и Люблино появились два новых больших катка, покрытые искусственным льдом. Теперь парк насчитывает три ледовые площадки, рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В 2017–2018 годах в парке было проведено комплексное благоустройство, в результате которого на территории появились 14 современных детских площадок и шесть площадок для выгула собак, развитая тропиночная сеть, велодорожка и популярные среди москвичей амфитеатр, «сухой фонтан» и торговые павильоны.

В 2018 году были созданы памп-треки для детей и взрослых, проложена новая тропиночная сеть, а также организованы дорожки для бега и езды на велосипедах.