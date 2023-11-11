Усадьба Воронцово пригласила москвичей на новую выставку о веерах
В отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово открылась выставка «Веер, мой спутник верный». Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
В рамках экспозиции гости увидят не только классические европейские и восточные веера разных эпох, но и узнают больше об истории и культуре этих женских аксессуаров.
Так, среди главных экспонатов станут веера XVIII–XX веков из собраний коллекционера Екатерины Животовской. Кроме того, в экспозиции примут участие предметы хранителя частных и монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Екатерины Россан.
Каждый из представленных аксессуаров имеет свой уникальный дизайн и разную технику выполнения. Для создания вееров использовались различные материалы, такие как слоновая кость, цевка, дерево, а также целлулоид, бумага и перья.
На выставке посетители также смогут узнать, какими аксессуарами пользовались Наташа Ростова и Анна Каренина, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Другая выставка состоится в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Мероприятие посвятят знаменитому живописцу Федору Рокотову.