Усадьба Воронцово пригласила москвичей на новую выставку о веерах

В отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово открылась выставка «Веер, мой спутник верный». Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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В рамках экспозиции гости увидят не только классические европейские и восточные веера разных эпох, но и узнают больше об истории и культуре этих женских аксессуаров.

Так, среди главных экспонатов станут веера XVIII–XX веков из собраний коллекционера Екатерины Животовской. Кроме того, в экспозиции примут участие предметы хранителя частных и монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Екатерины Россан.

Каждый из представленных аксессуаров имеет свой уникальный дизайн и разную технику выполнения. Для создания вееров использовались различные материалы, такие как слоновая кость, цевка, дерево, а также целлулоид, бумага и перья.

На выставке посетители также смогут узнать, какими аксессуарами пользовались Наташа Ростова и Анна Каренина, пишет официальный сайт мэра Москвы.