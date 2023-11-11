В Подмосковье ужесточат наказание за незаконное использование недр и вод

Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законопроект об ужесточении наказаний за незаконное использование недр и вод. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

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Сообщается, что законопроект предусматривает увеличение наказаний в двух сферах – недропользовании и водопользовании. В первом случае предлагается кратно увеличить штрафы для физических лиц, которые добывают полезные ископаемые без оформления лицензии.

Сегодня за это предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, что несоизмеримо с ущербом от незаконной добычи, который может измеряться сотнями тысяч. Похожая ситуация складывается и в сфере водопользования. Суммы штрафов за самовольное занятие водного объекта или использование его с нарушением условий многократно меньше, чем суммы ущерба.