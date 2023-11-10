Вильфанд рассказал, как изменится московская погода на выходных

В воскресенье, 12 ноября, по сравнению с субботой погода существенно изменится. Это связано с тем, что к центру европейской России подходит циклон. Он принесет воздух из Атлантики и обеспечит теплую погоду. Ночные часы в Москве будут в диапазоне от +2 до +4 градусов, а днем — от +5 до +7 градусов в Москве и до +8 по области. При этом ожидается облачная погода с дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду, — сообщил Вильфанд.