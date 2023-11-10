Москвичей призвали не выбрасывать урожай, чтобы не привлекать кабанов

«Ничего необычного в этой ситуации нет. Вышло стадо и покормилось. Видимо, люди выкинули свой урожай на помойки. Нужно лучше следить за уборкой мусора. Сейчас кабаны доедают яблоки по канавам везде, где осталось. Кабаны готовятся к зиме и жируют», – сказал Бурмистров.