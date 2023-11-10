Программа реновации: на улице Героев-Панфиловцев появится дом из трех корпусов

В районе Северное Тушино на улице Героев-Панфиловцев построят многоквартирный жилой дом из трех корпусов по программе реновации. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что дом появится на месте четырех ветхих пятиэтажек. Площадь нового дома составит около 34 тысяч квадратных метров, на подземном уровне будет паркинг на 95 мест, а на первых этажах - помещения общественного назначения, в том числе центр информирования населения.

В подъездах многоэтажки будут колясочные и помещения для консьержей. Каждый корпус оснастят тремя лифтами грузоподьемностью 400 и сто килограммов.

В доме будет 325 квартир - 40 однокомнатных, 228 двухкомнатных и 57 трехкомнатных, все они будут сданы с чистовой отделкой. Пять квартир адаптируют для проживания маломобильных людей.

Фасад дома получит облицовку панелями с текстурой натурального травертина, клинкерной плиткой и штукатуркой, а входы оформят витражным остеклением. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, газоны и цветники, новые деревья и кустарники.

Войстратенко подчеркнул, что квартал, где построят дом, имеет сложившуюся социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в Москве 1 августа 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в рамках программы в эксплуатацию ввели уже 260 домов, более 103 тысяч горожан переехали в новые квартиры. В процессе переселения в августе 2023-го находились 128 тысяч человек.