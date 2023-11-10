На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов на зеленой ветке метро временно увеличены из-за человека на путях
Поезда на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами из-за человека на путях, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», – говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
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