Росреестр: Средняя цена квадратного метра в новостройке Москвы выросла на 23%
Средняя цена квадратного метра в новостройке в столицы к ноябрю 2023 года увеличилась на 23 процента. Об этом 10 ноября заявила помощник руководителя Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова, сообщается на сайте федерального ведомства.
По словам Кудиновой, самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце был в Центральном, Западном и Южном административных округах — 656 тыс., 464 тыс. и 423 тыс. рублей соответственно. В то же время самое доступное жилье по средней цене одного квадратного метра в столичных новостройках в прошлом месяце было в Новой Москве, Зеленоградском и Юго-Восточном административном округе — 254 тыс., 266 тыс. и 335 тыс. рублей соответственно.
В среднем за один квадратный метр в студии в октябре пришлось отдать 373 тысячи рублей, в однокомнатной квартире — 385 тысяч рублей, а в трехкомнатной — 396 тысяч рублей. При этом самой привлекательной цена одного «квадрата» была в двухкомнатной квартире — 346 тысяч рублей.