Цена квадратного метра в новостройке Москвы выросла на 23%

Средняя цена квадратного метра в новостройке в столицы к ноябрю 2023 года увеличилась на 23 процента. Об этом 10 ноября заявила помощник руководителя Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова, сообщается на сайте федерального ведомства.

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По словам Кудиновой, самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце был в Центральном, Западном и Южном административных округах — 656 тыс., 464 тыс. и 423 тыс. рублей соответственно. В то же время самое доступное жилье по средней цене одного квадратного метра в столичных новостройках в прошлом месяце было в Новой Москве, Зеленоградском и Юго-Восточном административном округе — 254 тыс., 266 тыс. и 335 тыс. рублей соответственно.