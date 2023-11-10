В Дептрансе Москвы анонсировали взимание платы за разблокировку «Тройки»
Такой пост появился в Telegram-канале ведомства.
В публикации сказано, что «большинство пассажиров диаметров оплачивают проезд и прикладывают карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе, но остаются те, кто не закрывают свою поездку на МЦД».
«В этом случае карту «Тройка» блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной», — добавили в Дептрансе.
Сколько будет стоить такая услуга, не уточняется.