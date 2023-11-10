Число преступлений в Москве снизилось

Число преступлений в Москве за январь – октябрь снизилось на 2,6%
За первые 10 месяцев 2023 года в Москве зарегистрировано 112 тыс. 856 преступлений, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«За 10 месяцев 2023 года в Москве совершено 112 тыс. 856 преступлений (минус 2,6%). По округам Москвы: ЦАО – 13 тыс. 658 (минус 13,4%), ВАО – 13 тыс. 118 (минус 2,7%), ЮВАО – 12 тыс. 956 (минус 0,4%), СВАО – 12 тыс. 32 (плюс 1,3%), САО – 11 тыс. 763 (плюс 2,7%), ЮАО – 11 тыс. 44 (минус 0,6%), ЗАО – 10 тыс. 473 (0), СЗАО – 9 тыс. 551 (плюс 0,9%), ЮЗАО – 9 тыс. 594 (плюс 1,7%), ТиНАО – 4 тыс. 532 (минус 12,6%), Зеленоград – 2 тыс. 699 (минус 10,3%)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года в Москве совершено 929 грабежей (минус 30,8%), 152 хулиганства (минус 19,1%), 40 тыс. 754 мошенничеств (плюс 24,7%), 241 разбой (минус 24,7%), 37 тыс. 611 краж (минус 22,5%), в том числе 246 из квартир (минус 21,9%), 317 краж автомобилей (минус 33,8%), 218 угонов транспортных средств (минус 22,1%), 51 тыс. 753 преступления совершенно с использованием информационных технологий (плюс 22,7%), 271 вымогательство (минус 29,8%).
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) – 485 (минус 9,5%), в том числе 103 со смертельным исходом (минус 16,3%). 33 тыс. 590 преступления совершено в общественных местах (минус 18,7%), в том числе 19 тыс. 501 – на улицах (минус 19%)», – подытожили в ведомстве.