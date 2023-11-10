Москвичам рассказали о теплой погоде в предстоящие выходные

В предстоящие выходные ожидается температура выше климатической нормы на 5–6 градусов. Об этом пишет RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

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По его словам, ночью столбики термометров покажут 2–4 градуса, а днем – 5–7 градусов. В субботу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. В этот день также ожидается южный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду, уточнил синоптик.

В воскресенье, 12 ноября, в Москву придет атмосферный фронт.

"Уже в ночь с субботы на воскресенье облачно и небольшой дождь. Днем в воскресенье также облачно и дождь, ветер юго-восточный 7–12 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду", – добавил Цыганков.

Он рассказал, что в начале следующей рабочей недели также прогнозируется дождь с порывистым ветром.