$91.93-0.2798.41-0.03

Москвичам рассказали о теплой погоде в предстоящие выходные

В предстоящие выходные ожидается температура выше климатической нормы на 5–6 градусов. Об этом пишет RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Москвичам рассказали о теплой погоде в предстоящие выходные
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

По его словам, ночью столбики термометров покажут 2–4 градуса, а днем – 5–7 градусов. В субботу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. В этот день также ожидается южный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду, уточнил синоптик.

В воскресенье, 12 ноября, в Москву придет атмосферный фронт.

"Уже в ночь с субботы на воскресенье облачно и небольшой дождь. Днем в воскресенье также облачно и дождь, ветер юго-восточный 7–12 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду", – добавил Цыганков.

Он рассказал, что в начале следующей рабочей недели также прогнозируется дождь с порывистым ветром.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал москвичам сменить осеннюю уличную одежду на зимнюю из-за понижения температур. Показатели выше нормы сохранятся в столице до 15 ноября, уточнил он. С 11 по 14 ноября столбики термометров днем будут находится в районе 4–7 градусов, а ночью – 1– 4 градусов.