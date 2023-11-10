В метро Москвы открыли фотовыставку о трудовых буднях правоохранителей

"Мы подготовили тематическую экспозицию в честь Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Можно увидеть фотографии полицейских патрульно-постовой службы, следователей, кинологов и других специалистов, благодаря которым ежедневно обеспечивается безопасность и спокойствие пассажиров Московского транспорта. Выставка продлится до 24 ноября. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.