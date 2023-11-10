Мэр Москвы открыл новое здание для ОВД района Якиманка

«Вместе с МВД России проводим постоянную работу по обеспечению комфортной и оперативной работы сотрудников. И сегодня открываем новое здание для ОВД района Якиманка. До переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Теперь порядка 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой», – написал Собянин.