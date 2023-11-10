Мэр Москвы открыл новое здание для ОВД района Якиманка
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание для ОВД района Якиманка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с МВД России проводим постоянную работу по обеспечению комфортной и оперативной работы сотрудников. И сегодня открываем новое здание для ОВД района Якиманка. До переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Теперь порядка 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой», – написал Собянин.
Он также отметил, что с 2011 года в городе больше 200 объектов для столичной полиции отремонтировали и еще 25 построили.
«Также для эффективной работы ведомства закупили в этом году 206 автомобилей «Москвич 3». Что важно, завод дает возможность гарантированно в дальнейшем обслуживать и пополнять автопарк в необходимых объемах», – добавил Собянин.