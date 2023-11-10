Ежегодная акция «Птица-синица» началась в столице

В рамках ежегодной акции «Птица-синица» столичные экологи и орнитологи расскажут о том, за какими видами птиц можно зимой наблюдать в городе и как построить для них кормушки. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Бесплатные занятия стартуют с 12 ноября, а всего их пройдет около 400. В ходе комплекса образовательно-просветительских мероприятий горожан научат корректно создавать и располагать птичьи кормушки.

Если москвичей особенно заинтересует помощь пернатым, то они смогут пополнить ряды волонтерского движения, участники которого регулярно развешивают кормушки и помогают питомникам для животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца месяца также состоится 15 встреч со специалистами, мастер-классов и лекций.

Недавно в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили о важности не подкармливать диких животных в Москве до наступления морозов.