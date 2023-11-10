«Сегодня и в субботу погода будет комфортная, без осадков, на пять градусов выше нормы. А в воскресенье начинается достаточно интенсивный дождь, давление будет резко падать, циклон сядет на Москву. Понедельник тоже будет дождливым. В среду температура выше нормы, но уже всего на два градуса, ночные температуры опустятся до нуля, днем около 3 градусов тепла. Во второй половине недели воздушные массы будут приходить с севера-востока, будет резкое изменение погоды. Об этом подробнее станет известно в начале недели», - заключил он.