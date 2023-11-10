В Москве привели к единому стилю информационные стикеры в трамваях

Дептранс столицы привел к единому стилю Московского транспорта свыше 65 тысяч информационных стикеров в трамваях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новые стикеры знакомят пассажиров с информацией о способах оплаты, рассказывают о правилах поведения в трамвае. Помимо этого, стикеры обозначают оборудование, например аварийный тормоз или кнопки об остановке.

В сообщении добавили, что они также показывают оборудованные пандусом двери и выделяют самое важное в памятке по безопасности. Стикеры находятся на заметных местах.

В департаменте призвали обращать на них внимание, чтобы поездки были еще более комфортными и безопасными.

Ранее подобные стикеры подготовили для метрополитена, автовокзалов и автостанций, МЦК, автобусов и электробусов, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Продолжаем повышать комфорт и безопасность поездок по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил он.

Ранее Московский метрополитен и Дептранс стали обладателями награды "Пряник за качество" на форуме "Всемирный день качества – 2023". Награда весит 1 килограмм. Департамент получил ее за безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие и внедрение инновационных технологий, а метрополитен – за заботу о пассажирах и регулярное улучшение своих сервисов.