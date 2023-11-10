Синоптики предупредили москвичей о пятнице в два раза теплее нормы

Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что в пятницу, 10 ноября, в Москве будет облачно и до восьми градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу «Фобоса», осадков в Москве в эту пятницу не будет, а облачность ожидается с прояснениями.

Также в «Фобосе» спрогнозировали юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет — до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что осадки в Центральной России маловероятны до субботы, 11 ноября. Как рассказали «Метеоновости», в Москве уже в полдень 10 ноября воздух прогреется до плюс шести-семи градусов, это в два раза теплее нормы.