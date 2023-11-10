Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы

В столичных женских консультациях начали работать дежурные врачи, которые принимают женщин без предварительной записи в срочном порядке. При необходимости специалист направит пациентку на исследования или госпитализацию. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель – повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы", – заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент кабинеты дежурных врачей функционируют в 50 женских консультациях, а к концу 2023 года появятся уже в 70 медучреждениях.

Отмечается, что в условиях не сильной загруженности женских консультаций помощь в день обращения оказывают заведующие.