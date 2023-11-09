Более 130 объектов самостроя демонтировали в Москве за 9 месяцев

Более 130 объектов самостроя демонтировали за январь – сентябрь на севере Москвы
За девять месяцев 2023 года на территории Северного административного округа демонтировали более 130 незаконных построек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«Госинспекция по недвижимости подвела итоги контрольных мероприятий на севере Москвы за девять месяцев 2023 года. В ходе мониторинга территории САО с января по сентябрь было зафиксировано 900 земельно-имущественных нарушений: 627 – в сфере землепользования и 273 – при использовании городских объектов нежилого фонда», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках работы по сокращению объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, в САО демонтировали 38 аварийных построек и восстановили 21 ветхое строение.
«Особое внимание город уделяет пресечению самостроя: в числе нарушений были выявлены 364 незаконных постройки, из них 202 пришлись на капитальные и 162 – на некапитальные объекты. Всего в период с января по сентябрь демонтировали 131 незаконную постройку, в результате чего на севере Москвы от самостроя освободили площадь свыше 32,2 тыс. кв. м. При этом четыре факта нелегального строительства были пресечены на начальном этапе», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.