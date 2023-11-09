Более 130 объектов самостроя демонтировали в Москве за 9 месяцев

«Особое внимание город уделяет пресечению самостроя: в числе нарушений были выявлены 364 незаконных постройки, из них 202 пришлись на капитальные и 162 – на некапитальные объекты. Всего в период с января по сентябрь демонтировали 131 незаконную постройку, в результате чего на севере Москвы от самостроя освободили площадь свыше 32,2 тыс. кв. м. При этом четыре факта нелегального строительства были пресечены на начальном этапе», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.