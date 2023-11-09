В Москве на ЛЭП установили маркерные шары из алюминиевых сплавов

"Маркеры светящиеся металлические используются в целях раннего обнаружения их пилотами воздушных судов и перевозчиками негабаритных грузов по автодорогам, железным дорогам и водоемам в светлое и темное время суток, а также в условиях плохой видимости. Новое современное оборудование было применено на переустроенном участке кабельно-воздушной линии 220 кВ "ТЭЦ-22 - Чагино-7,8", которая проходила в зоне реконструкции улицы Верхние Поля в Москве. Для обеспечения дальнейшего возведения автомагистрали были демонтированы три опоры и установлены семь новых опор с повышением габарита над проезжей частью не менее 14 м", - говорится в сообщении.