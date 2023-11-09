На северо-востоке Москвы на месте самостроя создали парковку
Парковку обустроили на северо-востоке Москвы на месте снесенного самостроя, площадь которого составляла более 92 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.
Специалисты контрольного ведомства обнаружили самострой во дворе на улице Бибиревская, возле дома 17Б.
"На земельном участке без разрешений и согласований было размещено строение площадью более 92 кв. м. Земля не предоставлялась под застройку, объект не был поставлен на кадастровый учет, на него не были зарегистрированы права собственности. Учитывая признаки самовольной постройки, приняты меры по сносу объекта и освобождению участка. Демонтаж осуществлен силами Госинспекции по недвижимости. Теперь вблизи придомовой территории жителям обеспечили свободную парковку для личного автотранспорта на 10 машино-мест", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.
С начала года на территории СВАО демонтировано свыше 130 объектов самовольного строительства. Освобождено свыше 500 га городской земли.