На северо-востоке Москвы на месте самостроя создали парковку

"На земельном участке без разрешений и согласований было размещено строение площадью более 92 кв. м. Земля не предоставлялась под застройку, объект не был поставлен на кадастровый учет, на него не были зарегистрированы права собственности. Учитывая признаки самовольной постройки, приняты меры по сносу объекта и освобождению участка. Демонтаж осуществлен силами Госинспекции по недвижимости. Теперь вблизи придомовой территории жителям обеспечили свободную парковку для личного автотранспорта на 10 машино-мест", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.