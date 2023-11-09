Синоптик предупредил о похолодании и снеге в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с середины следующей недели в Москве ожидается снег.

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С воскресенья, 12 ноября, в столице начнутся погодные изменения в связи с идущим с Карпат и Балкан циклоном, сообщил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В городе ожидается понижение давления до 732 мм рт. ст. Также прогнозируются дожди и ветер, а на рубеже 14 и 15 ноября температура воздуха понизится до 0…+4 °С. 15—16 ноября ожидается снег.

В пятницу, 17 ноября, ночью прогнозируется до -5 °С, днём — до -2 °С, заключил Шувалов.