Собянин: За год на площадке «Молодежь Москвы» провели более 3 тыс. мероприятий

Мультиформатное пространство находится в Холодильном переулке и работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Мультиформатное пространство «Молодежь Москвы» отметило год с момента открытия. За это время его сервисами воспользовались более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
«Здесь уже провели больше трех тысяч мероприятий. Площадку обустраивали с учетом пожеланий молодежи. Самые востребованные локации — конференц-зал, творческая студия и контент-ферма», — отметил Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Пространство «Молодежь Москвы» находится в Холодильном переулке (дом 3, корпус 1, строение 8) и работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Забронировать площадку здесь можно оставив заявку на сайте.