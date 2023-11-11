Синоптики сообщили о пасмурной и сухой погоде в Москве 11 ноября

В субботу, 11 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная и сухая погода.

© Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уже на предстоящей неделе с 13 по 19 ноября в Москве установится отрицательная температура и выпадет снег. Он рассказал, что в среду, 15 ноября, в Москве может пойти мокрый снег, который также ожидается и в пятницу.