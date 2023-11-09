Московский зоопарк поделился кадрами мохноногого сыча

В Московском зоопарке поделились кадрами мохноногого сыча. Видео с очаровательной птицей в четверг, 9 ноября, опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

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— Вот так придешь в «Ночной мир», а там тебя большущие глаза поджидают — немного удивленные, но такие умные! Это мохноногий сыч приветствует, — написала она в своем Telegram-канале.

Под музыкальную тему из «Гарри Поттера» птица робко переминается с лапы на лапу и распушает перья. Сыч удивленно встряхивается и смотрит на оператора. Кажется, что в голове у птицы роится миллион мыслей.

В семье журавлей, проживающих на территории Московского зоопарка, произошло пополнение. Здесь в конце лета родился птенец, которому понадобилось несколько месяцев, чтобы начать свою взрослую жизнь.

Также столичный зоосад показал кадры с павлином, который аккуратно чистит свое оперение. На видеозаписи заметно, как птица, затаившись в кустах, неторопливо перебирает каждое перышко.