Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

«На севере столицы работает технопарк, где проектируют и разрабатывают технологические решения для строительной отрасли. На западе построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода. Первая очередь тоже была возведена в рамках МаИП. На северо-востоке появится производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты», — отметил Сергей Собянин.