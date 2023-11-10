Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

В столице реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым будет создано более 52 тысяч рабочих мест. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем telegram-канале.
«На севере столицы работает технопарк, где проектируют и разрабатывают технологические решения для строительной отрасли. На западе построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода. Первая очередь тоже была возведена в рамках МаИП. На северо-востоке появится производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты», — отметил Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что под масштабные инвестпроекты с 2016 года город предоставляет участки без торгов: застройщики получают землю в аренду, а город — новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.