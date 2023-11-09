Одиннадцать набережных отремонтировали в Москве в этом году
Ремонт 11 столичных набережных завершен в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«В этом году обновили 11 набережных. На каждой из них провели расшивку швов гранитной облицовки. В общей сложности отремонтировали более 190 тыс. погонных метров покрытий. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет. Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже их выпадению», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что работы прошли на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского до Шлюзового мостов и участке Шлюзовой набережной.