Одиннадцать набережных отремонтировали в Москве в этом году

«В этом году обновили 11 набережных. На каждой из них провели расшивку швов гранитной облицовки. В общей сложности отремонтировали более 190 тыс. погонных метров покрытий. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет. Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже их выпадению», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.