В Москве строят новый мост через Москву-реку

«Между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москву-реку. Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. И, конечно, очень важное, с учетом такого динамичного развития Большого Сити и для соединения действующих районов», — приводятся слова градоначальника на сайте мэрии.