Строительство нескольких улиц согласовали у станции Санино в ТиНАО

В ТиНАО согласовали возведение нескольких улиц у железнодорожной станции Санино в поселении Кокошкино. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает портал мэра и правительства города.

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"Запланировано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним, а также формирование отстойно-разворотной площадки. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе", – заявил он.

Отмечается, что территория строительных мероприятий находится рядом с деревней Санино и одноименной железнодорожной станцией.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в свою очередь, добавила, что для удобства горожан власти предусмотрят тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Специалисты создадут наземную перехватывающую парковку с южной стороны от остановочного пункта Санино. Кроме того, там организуют карманы для стоянки такси и остановки наземного транспорта.

По словам Яковлевой, для удобства передвижения маломобильных жителей специалисты предусмотрят комфортные тротуары, пониженный бордюр и наземные тактильные указатели. На улицах установят новые светофоры.

Другой этап мероприятий будет состоять из возведения очистных сооружений поверхностного стока рядом с пересечением Проектируемого проезда № 7009 с улицей Горького.