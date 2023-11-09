Андрей Бочкарев: В Нагатинском затоне обустроили набережную с пляжем

Строительство и благоустройство набережной Москвы-реки общей протяженностью 1 550 метров в районе Нагатинский затон завершено. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Работы на набережной велись поэтапно, начиная с 2018 года. Недавно был веден в эксплуатацию последний участок, и теперь она открыта для всех жителей столицы, — рассказал он.

По словам заммэра, теперь набережная превратилась в новый пешеходный маршрут, на территории которого появился пляж, лаундж-зоны, велодорожка, альпийские горки и даже арт-объекты.

Главный архитектор города Сергей Кузнецов добавил, что в процессе проектирования набережной Нагатинского затона главной задачей стало обеспечение комфорта для жителей и гостей района.