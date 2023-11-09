Назван лучший якорный онкоцентр Москвы

В Москве сформировали рейтинг якорных онкологических стационаров с января по сентябрь 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обновленный рейтинг опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.

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«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам — постоянное улучшение качества помощи, результатов лечения, комфорта, непрерывности и открытости лечебно-диагностического процесса. Это особенно важно в столичном ценностно-ориентированном взаимодействии онкологических учреждений с пациентами», — рассказала заммэра Москвы, добавив, что рейтинг также дает возможность проследить разные показатели в динамике.

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По словам Раковой, рейтинг онкоцентров складывается на основе медицинских показателей и отзывов пациентов. В ходе составления рейтинга специалисты оценили соблюдение медучреждениями клиентских путей работы с пациентами, начиная от диагностики, лечения и заканчивая пожизненным диспансерным наблюдением. Это открытый регламент, в котором прописан строгий алгоритм действий при онкозаболеваниях: исследования, сроки выполнения, необходимые специалисты, периодичность осмотров и многое другое. Таким образом пациент знает, какая помощь и когда ему будет оказана.

При оценке онкоцентров пациентами учитывались уровень информированности человека о результатах онкоконсилиумов, плане лечения, возможных осложнениях и другого. Обратную связь от горожан собрали персональные помощники, которые сопровождают человека на каждом этапе лечения и диагностики и занимаются решением немедицинских вопросов, например, записью на исследования и напоминанием о визитах к врачу.

По итогам девяти месяцев 2023-го лидером рейтинга стала Городская клиническая онкологическая больница № 1 (медицинский рейтинг — 4,7, пациентский рейтинг — 3,8). На втором месте — Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова (медицинский рейтинг — 4,3, пациентский рейтинг — 3,2). Далее идут Московская городская онкологическая больница № 62 (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 4,2), Городская клиническая больница имени С.П. Боткина (медицинский рейтинг — 3,2, пациентский рейтинг — 4,0) и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (медицинский рейтинг — 2,7, пациентский рейтинг — 2,2). В депздраве отметили, что онкорейтинг демонстрирует прозрачность медицинских служб для пациентов и стимулирует медицинские учреждения постоянно улучшать свои показатели на фоне достижений своих коллег.