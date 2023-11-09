Готовность квантум-парка МГТУ имени Баумана оценили в 40%

Готовность квантум-парка, нового корпуса Московского государственного технического университета имени Баумана, оценили в 40%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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"Здесь полностью завершены монолитные работы, остекление фасадов выполнено на 30 процентов, до конца года планируем завершить устройство кровли", – рассказал глава Депстроя.

Сейчас строители монтируют внутренние и внешние инженерные системы, ведут предварительные отделочные работы, а также устраивают высокопрочное основание пола в лабораториях, где будут проводиться научные исследования, уточнил он.

Завершить основные строительные работы планируется в 1 квартале 2024 года. В итоге тут появится научный комплекс площадью 14 000 квадратных метров, включающий в себя коворкинг, аудитории, конференц-зал и лабораторные помещения.

Загрутдинов добавил, что при постройке здания строители учли, что многотонное научное оборудование требует точных расчетов нагрузки. Поэтому для снижения вибраций специалистцы предусмотрели полы с виброопорами, которые будут минимизировать шум.

"Кроме того, до конца года завершим работы на двух объектах – в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году полностью завершится строительство современного кампуса МГТУ имени Баумана. Комплекс общежитий практически достроен: одно здание готово на 75%, а второе – на 50%, рассказывал мэр Москвы.