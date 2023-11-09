В Можайском районе Москвы по реновации возвели дом в стиле ар-деко

"Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы. Общая площадь дома - более 33,6 тыс. кв. м. В нем разместились 320 квартир, а также подземный паркинг на 73 машино-места", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.