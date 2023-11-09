Столичные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по физике на онлайн-курсах
Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по физике запустили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«Московских школьников приглашают на онлайн-курсы в рамках федерального проекта «Физика для всех». Выпускникам они помогут подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и облегчат изучение дисциплины в вузе, а более юные слушатели с помощью игр и анимированных экспериментов просто узнают о мире физике или подтянут знания по предмету. Узнать подробности можно на сайте программы физикадлявсех.рф. Доступ к материалам осуществляется через логин и пароль «Московской электронной школы», – говорится в сообщении.
Уточняется, что онлайн-курсы разделены на несколько независимых потоков.
«Курс «Математика для будущих физиков и инженеров» будет полезен тем, кто хочет научиться применять математику для решения физических задач. <…> На направлении «Приглашение в физику» школьники 5–6 классов ближе познакомятся с предметом и посмотрят на мир с точки зрения естественных наук», – пояснили в ведомстве.
Новый тематический блок будут публиковать систематически в течение учебного года, добавили в пресс-службе.
«Он включает в себя теоретические лекции, тесты, видеоразборы практических заданий, тренировочные работы и научно-популярные видео. Эти материалы дополняют друг друга: научно-популярные позволяют получить общее представление о рассматриваемой теме, а образовательные предполагают дальнейшее детальное погружение в нее», – заключили в департаменте.