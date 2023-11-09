Столичные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по физике на онлайн-курсах

«Московских школьников приглашают на онлайн-курсы в рамках федерального проекта «Физика для всех». Выпускникам они помогут подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и облегчат изучение дисциплины в вузе, а более юные слушатели с помощью игр и анимированных экспериментов просто узнают о мире физике или подтянут знания по предмету. Узнать подробности можно на сайте программы физикадлявсех.рф. Доступ к материалам осуществляется через логин и пароль «Московской электронной школы», – говорится в сообщении.