Сегодня жителей Москвы и гостей города ждет облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и до восьми градусов тепла. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в Москве окажет влияние северная периферия антициклона.

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами, преимущественно в южных районах, возможны небольшие дожди. В Москве плюс 6-8 градусов, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов», — пояснил Леус.

При этом метеоролог отметил, что давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.