На месте самостроя в Алтуфьевском районе появилась парковка
Всего с начала года на территории СВАО демонтировали более 130 незаконно возведенных объектов.
На северо-востоке Москвы ликвидировали самострой во дворе жилых домов. Специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости освободили территорию около владения 17 б на Бибиревской улице. На ней обустроили автомобильную парковку.
«На земельном участке без разрешений и согласований было размещено строение площадью более 92 квадратных метров. Земля под застройку не предоставлялась, объект не был поставлен на кадастровый учет, на него не были зарегистрированы права собственности. Учитывая признаки самовольной постройки, приняты меры по сносу объекта и освобождению участка. Демонтаж осуществлен силами Госинспекции по недвижимости. Теперь вблизи придомовой территории жителям обеспечили свободную парковку для личного автотранспорта на 10 машино-мест», — рассказал глава ведомства ИванИван Бобров.
Всего с начала года на территории СВАО демонтировали более 130 объектов самовольного строительства и освободили свыше 500 гектаров земли.
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