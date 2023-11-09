Дептранс и Московский метрополитен получили награду за заботу о пассажирах

Московский метрополитен и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы стали обладателями награды "Пряник за качество" на форуме "Всемирный день качества – 2023". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Награда весит 1 килограмм. Дептранс получил ее за безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие и внедрение инновационных технологий, а метрополитен – за заботу о пассажирах и регулярное улучшение своих сервисов.

"По поручению Сергея Собянина мы внимательно следим за качеством услуг, которые получают наши пассажиры. Высокий уровень комфорта, безопасности и надежности поездок москвичей – приоритет для нас", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что в развитии столичного транспортного комплекса участвуют в том числе пассажиры, которые делятся своими предложениями по улучшению его работы. Сотрудники московского транспорта проводят опросы и оценивают удовлетворенность пользователей.