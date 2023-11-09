Пользователи «Активного гражданина» оценили новые городские площадки для прогулок с собаками
Три четверти пользователей поддержали проект. Самыми активными участниками голосования оказались жители Восточного административного округа.
Подведены итоги голосования, посвященного проекту «Питомцы в Москве». Своими мнениями поделились более 260 тысяч «активных граждан». Москвичи отвечали на вопросы о новых площадках для выгула собак в 10 административных округах столицы, которые благоустроили с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий жителей.
Голосование проводилось с 31 августа по 31 октября. Три четверти пользователей поддержали проект, выбрав варианты «Это отличная идея и реализация» или «Поддерживаю и готов(а) принять участие в программе». Кроме того, горожане могли оценить конкретные площадки в разных округах столицы.
«Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса. Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. При этом самыми активными оказались жители Восточного округа», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы Мэра Москвы «Мой район» с 2021 года. Его концепцию разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России.
При создании площадок нового типа учитывают множество параметров. Среди них эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок. Отдельно предусмотрены места для отдыха со скамейками и навесами.