Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 ноября, рассказал, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии метро (БКЛ) попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженные. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава города подчеркнул, что за рекордным достижением стоят заслуги строителей и проектировщиков. Именно они смогли проложить двухпутные тоннели общей длинной свыше 11,5 километра на востоке и западе БКЛ, где новая ветка подземки встречается с водоемами.

Сергей Собянин также отметил, что наиболее протяженными подводными перегонами стали те, что расположены между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».

— Теперь Большая кольцевая линия входит в число самых востребованных. Она изменила транспортную систему столицы: с Большого кольца можно сделать пересадки на станции других линий метро, МЦК, МЦД, ж/д транспорт, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин 8 ноября рассказал, что с момента запуска приложения «Метро Москвы» его пользователи построили 500 миллионов маршрутов. Глава города подчеркнул, что сейчас в приложении можно управлять картой «Тройка», выбирать наиболее свободный вагон метро, оформлять билеты на автобусы, пользоваться чат-ботом Александрой, а также оставлять обращения о забытых вещах.