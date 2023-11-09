Концерт «Вместе целая страна!» прошел в Музее Победы

— Этим концертом мы хотим напомнить о том, что наша сила в единстве. Тогда во время смуты русский народ сплотился, одержал победу и сохранил государство. И сейчас в сложные времена единство народа особенно важно, — рассказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.