Концерт «Вместе целая страна!» прошел в Музее Победы
В честь Дня народного единства в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна!». Организатором музыкальной программы стало движение «Бессмертный полк России». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.
На сцене выступили заслуженный артист России Сергей Куприк, заслуженный гармонист России Святослав Шершуков, Большой детский хор имени В. С. Попова, хор Президентской академии, творческие ВИА «Форпост», «Оптимисты» и другие коллективы. Они исполнили патриотические композиции и песни о Родине.
— Этим концертом мы хотим напомнить о том, что наша сила в единстве. Тогда во время смуты русский народ сплотился, одержал победу и сохранил государство. И сейчас в сложные времена единство народа особенно важно, — рассказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.
Недавно Музей Победы представил агитплакаты времен войны на Красной площади. В рамках мероприятия был организован музей под открытым небом с военной техникой, макетами жилых домов первого периода Великой Отечественной войны.
В Музей Победы 6 ноября, в день 80-летия освобождения Киева, передали рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников в Киеве и Киевской области в годы Великой Отечественной войны.