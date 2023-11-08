Мэр Москвы рассказал о внедрении искусственного интеллекта в жизнь города

Москва стоит на пороге следующего этапа развития технологий, которые будут глубоко интегрированы в городскую среду. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на панельной дискуссии форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По словам главы города, искусственный интеллект (ИИ) активно применяется в отрасли здравоохранения. Например, в случае обработки миллионов снимков лучевых исследований ИИ дает правильную диагностику в среднем в 96–98 процентах случаев. Также по трем десяткам нозологий он выдает стопроцентное распознавание.

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Помимо этого, благодаря ИИ возможно внедрять такие технологии, как предварительный диагноз, на основе которого врач направляет пациента на исследования. На данный момент таких диагнозов в городе поставлено уже около 10 миллионов.

— В перспективе это будет цифровой двойник человека, когда мы будем диагностировать не по обострению каких-то болезней, а прогнозировать их появление и заниматься их профилактикой на основе массива данных и понимания развития тех или иных медицинских процессов, — уточнил Собянин.

Также мэр подчеркнул, что в столичной системе обязательного медстрахования оцифровано около 15 миллионов медицинских карт.

Кроме того, ИИ активно вводят в образовательную систему. Так, в «Московской электронной школе» объединены гигантские объемы данных. Собянин рассказал, что поставленная цель состоит в том, чтобы образование было как можно более персонифицированным для школьников.

Третий аспект городской жизни, где применяется искусственный интеллект — сфера безопасности. В столице уже обработаны миллиарды фото- и видеоизображений машин и людей, качество распознавания которых достигло 99,8 процента.

ИИ применяют и в градостроительном планировании при проектировании городского развития, а также составлении прогнозов, передает официальный сайт мэра Москвы.