С июля по сентябрь москвичи приобрели у города почти 870 машино-мест

С июля по сентябрь 2023 года жители столицы приобрели у города почти 870 машино-мест в 10 городских округах. Общая площадь объектов составила почти 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Выставляемые на городские аукционы парковочные места продолжают пользоваться спросом у москвичей. В июле — сентябре 2023 года автолюбители купили у города 868 машино-мест общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров в 10 округах Москвы. Из них 566 объектов горожане приобрели на открытых торгах, 302 — по преимущественному праву со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости», — рассказал Владимир Ефимов.

Принять участие в торгах может любое физическое или юридическое лицо. Кроме того, москвичи могут приобрести у города машино-места в подземных паркингах их многоквартирных домов по преимущественному праву со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости. Такая льгота доступна собственникам квартир и нанимателям по договору социального найма.

«Наибольшей популярностью в третьем квартале этого года пользовались парковочные места на юге столицы, там приобрели 191 объект. В центре города москвичи по итогам участия в аукционах купили 150 машино-мест, на юго-западе — 140, а на северо-западе — 100 объектов», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

На севере столицы продано 95 парковочных мест, на западе — 83, на востоке — 68, на северо-востоке — 33. Пять машино-мест купили в Новомосковском округе и три — на юго-востоке Москвы.

Узнать о выставляемых на торги машино-местах и порядке участия в аукционах можно на инвестиционном портале Москвы.